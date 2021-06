Jay-Z en Beyoncé zouden duurste auto ter wereld gekocht hebben

De ‘Boat Tail’ van Rolls-Royce, de duurste auto uit de geschiedenis, zou volgens de Britse kranten Daily Mail en Telegraph de nieuwste aanwinst zijn van Beyoncé en Jay-Z. De Carters zouden maar liefst 23 miljoen euro hebben neergeteld voor de blauwe wagen waar maar drie exemplaren van bestaan.

Volgens Rolls-Royce werd de auto speciaal ontworpen voor een rijk en “flamboyant” duo met een voorliefde voor champagne en luxe picknicks. Vandaar dat de koffer eigenlijk een koelkast is die opengaat als een vlinder. Die zou dan ook nog perfect op maat gemaakt zijn om champagne van het merk Armand de Brignac op 6 graden Celsius te koelen. Eerder dit jaar verkocht rapper Jay-Z 50 procent van zijn aandelen bij Armand de Brignac aan Moët Hennessy. Voor de Britse kranten is dit dan ook meteen een duidelijk bewijs dat Jay-Z en zijn vrouw de auto gekocht hebben. De auto heeft ook een opvallende blauwe kleur. Is het misschien een subtiele hint naar hun dochter die Blue Ivy heet?

Het duurde in totaal vier jaar op de peperdure wagen te maken. De auto is dan ook meteen twee keer zo duur dan de twee duurste auto’s ter wereld. De reden hiervoor is dat er slechts drie exemplaren van bestaan. Gewoonlijk worden de totale kosten gespreid over het aantal geproduceerde auto’s maar dan kon hier dus niet. Elk detail, van de handgemaakte panelen tot ingewikkelde mechanismen, is exclusief voor de Boat Tail ontworpen en werd slechts drie keer gemaakt.

Picknicken met een ingebouwde koelkast en parasol — © Rolls-Royce

Koelkast met champagne en glazen — © Rolls-Royce

(lto)