In Ierland is controverse ontstaan over seksuele voorlichting door een nieuw onderwijsprogramma voor basisschoolkinderen. “De puberteit is een geschenk van God” staat onder meer in de richtlijnen van de Ierse Bisschoppenconferentie. Het nieuwe programma met de naam “Flourish” heeft als doel kinderen tot en met het zesde leerjaar kennis over seks en relaties bij te brengen.