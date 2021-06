Waarom 47 euro betalen als het 5 minuutjes over de Franse grens gratis en voor niks is, denken almaar meer landgenoten. — © EPA-EFE

Belgen die een PCR-test nodig hebben om naar hun buitenverblijf te gaan of op reis te vertrekken, durven daarvoor al eens de grens met Frankrijk over te steken. De test is er namelijk gratis, terwijl die bij ons al gauw 47 euro kost.