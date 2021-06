Wereldsterren grijpen in om wereldstad te redden: “Stop Venetië te verkopen aan toeristen”

Stop de overlast door dagjestoeristen die als een lavastroom over Venetië worden uitgespuugd. Die boodschap hebben 21 wereldsterren in een open brief naar de Italiaanse regering gestuurd. Ze dragen Venetië een warm hart toe en willen helpen verhinderen dat cruiseschepen straks weer in de file zullen staan om duizenden toeristen op de historische stad los te laten. Een van de ondertekenaars is superster Mick Jagger.