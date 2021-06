In het Franse Montreuil snelde Cynthia Bolingo (28) dinsdag naar een supertijd op de 400 meter. Met haar 50.75 onttroonde ze Kim Gevaert als nationale recordhoudster en is ze meteen geplaatst voor Tokio. Maar wie is de snelste onder de Belgian Cheetahs? Zeven dingen die u moet weten over Bolingo.