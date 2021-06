Zestien was ze, toen ze de rol van Amber kreeg in het eerste seizoen van ‘D5R’. Ook negen seizoenen later maakt Jamie-Lee Six (22) nog altijd deel uit van de populaire jongerenserie. Het voelt alsof ze met haar vier collega-acteurs samen is opgegroeid. “Afstuderen, blijven zitten in het middelbaar, ons rijbewijs halen: we maakten het allemaal samen mee.”