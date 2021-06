Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft bij een speciale controleactie liefst 79,2 ton tonijn in beslag genomen waarmee gesjoemeld werd. De vis was dusdanig behandeld dat hij een dieprode kleur kreeg én die kleur ook behield wanneer hij over de vervaldatum ging. Zo leek zelfs een bedorven stuk nog vers van de boot te komen.