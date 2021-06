Thibaut Courtois heeft een nieuwe liefde in zijn leven. De laatste weken werd de doelman van Real Madrid in de Spaanse media gelinkt aan Mishel Gerzig, een 23-jarig Israëlisch model. In VTM-programma Deviltime bevestigde Courtois dat hij opnieuw een vriendin heeft. “Het is een Israëlische”, bleef hij ietwat geheimzinnig.