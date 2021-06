Feest op de Gerkenberg

“Pa was vroeger beroepshalve hovenier in de tuinen van Dommelhof en op het domein van de mijningenieurs in Waterschei”, vertelt oudste dochter Mia. “Zijn werk is altijd zijn hobby geweest: hij kent elk plantje, elk bloemetje en elke vogel. In zijn vrije tijd gidste hij voor Natuurpunt. Tot op hoge leeftijd wandelde en fietste hij veel met familie en vrienden.”