Er is ophef ontstaan over een aflevering van het online televisieprogramma ‘Shooting Stars’ waarin Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) ballonnen met de gezichten van andere politici kapotschiet. Groen-fractieleider in het Vlaams Parlement Björn Rzoska noemt het “een minister en politicus onwaardig”. Weyts zelf relativeert de beelden.