Enkel Bilzen zal wedstrijden van Rode Duivels uitzenden op groot scherm

Bij de start van het EK voetbal volgende week zullen de Limburgse gemeentebesturen zelf geen grote schermen voorzien. Dat blijkt uit een rondvraag van TV Limburg bij alle lokale besturen. In Bilzen is er wel een groot scherm besteld dat men wel pas begin juli, bij de kwartfinales, wil plaatsen op de Markt in het centrum. De Limburgse steden en gemeenten ondersteunen wel horecazaken en privé-initiatieven waarbij supporters op een afgesloten locatie de Rode Duivels kunnen aanmoedigen.