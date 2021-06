Bondscoach Roberto Martinez liet woensdag in zijn kaarten kijken voor de eerste oefenwedstrijd van morgen tegen Griekenland. Thibaut Courtois, Eden Hazard, Jan Vertonghen en Thomas Vermaelen zijn er zeker niet bij. Ook Axel Witsel en Kevin De Bruyne ontbreken. De kans is groot dat Brandon Mechele mag starten in een verdediging zonder linksvoetigen. Albert Sambi Lokonga mag hopen op minuten.