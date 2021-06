Indonesië ziet af van berging gezonken duikboot waarbij 53 bemanningsleden stierven

Indonesië heeft beslist de duikboot die voor de kust van Bali zonk, niet boven water te halen omdat de operatie te moeilijk is, zo heeft de marine woensdagavond bekendgemaakt. De onderzeeër had 53 mensen aan boord.

De KRI Nanggala 402 verdween in april bij militaire oefeningen en bleek tot zowat 800 meter diepte gezonken. De 53 bemanningsleden kwamen om het leven.

De Chinese marine had drie boten gestuurd die Indonesië gedurende een maand hielpen bij de zoekoperatie, maar ze moesten er op grote diepte mee stoppen bij gebrek aan resultaat. China werd voor zijn bijdrage bedankt “op een vergadering die woensdag in Jakarta aan het einde van de reddingsoperaties gewijd was”, zei de Indonesische marine.

De woordvoerder van de marine, Julius Widjojono, preciseerde dat de drukcabine waarin de lichamen van de bemanning zouden moeten liggen, niet gelokaliseerd kon worden bij de zoekoperaties, ondanks een twintigtal pogingen. Verscheidene delen van de duikboot konden naar boven worden gehaald, maar “het hoofddoel was het terugvinden van de romp” van de boot, legde de woordvoerder uit.

Een op afstand bestuurde robot ontdekte de ongeveer 40 jaar oude onderzeeër van Duitse makelij op 800 meter diepte, in drie stukken gebroken. Daarmee verdween de hoop om de bemanning nog levend terug te vinden. Het Indonesische leger gaf nog geen verklaring voor de ramp. Het verzekerde dat de onderzeeër in goede staat was en sloot een explosie uit.