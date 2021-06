Wouter Beke: “In juni zetten we 1 vaccin per seconde”

“We zetten in juni 1 vaccin per seconde”. Dat heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Freya Saeys (Open Vld). De CD&V-minister is het ook eens met zijn federale collega Frank Vandenbroucke die voorstelde om deze zomer gratis of tegen een voordelig tarief PCR-tests ter beschikking te stellen van mensen die zich nog niet hebben kunnen laten vaccineren.

Omdat er onzekerheid is over de vaccinleveringen, met name van Johnson & Johnson, moest de Vlaamse overheid de tool waarmee mensen zelf konden inschatten wanneer ze hun vaccin zouden krijgen offline halen. Zeker voor mensen die deze zomer op vakantie willen gaan, wordt de puzzel daardoor moeilijker.

Open Vld-politica Freya Saeys dringt bij minister Beke aan op meer duidelijkheid. De huidige onduidelijkheidt leidt volgens haar tot groeiende frustratie en tot mensen die afhaken. “Is het niet beter om mensen zelf een afspraak te laten maken bij het vaccinatiecentrum en wat met het interval tussen de eerste en tweede dosis?”

“Om zo veel mogelijk mensen met een gerust gevoel op vakantie te laten gaan, moeten we vaccineren, vaccineren, vaccineren”, antwoordde Beke. In juni wordt er in Vlaanderen 1 prik per secunde gezet. “De komende twee weken gaat het om 1,275 miljoen vaccins”, aldus Beke.

Maar de leveringsperikelen van Johnson & Johnson blijven wel grote kopzorgen veroorzaken. “Het irriteert me mateloos. Ik krijg er grijze haren van”, dixit Beke. Net omwille van die perikelen kan Beke ook nog geen uitsluitsel geven over het organiseren van inhaalmomenten vanaf augustus voor mensen die om één of andere reden hun eerste of tweede dosis niet hebben gekregen. “De absolute prioriteit is om iedereen een eerste keer te vaccineren”.

Afstappen van de aanpak om per leeftijd te vaccineren, is volgens Beke geen goed idee. “Ook bij mensen zonder onderliggende aandoeningen blijft leeftijd het belangrijkste criterium. Daarom blijft het advies om vast te houden aan het werken op basis van leeftijd”.

De CD&V-minister staat alvast wél achter het idee van zijn federale collega Frank Vandenbroucke om komende zomer gratis of goedkope PCR-tests ter beschikking te stellen van mensen die door de vertragingen nog geen vaccin hebben gekregen. “We hebben daarover gesproken op de IMC Volksgezondheid en daar bestaat een grote consensus over”, aldus Beke.