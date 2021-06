De discussie over het coronavaccin was woensdag een heet hangijzer op de persconferenties van de Rode Duivels in Tubeke. Roberto Martinez gaf aan dat niet alle spelers gevaccineerd werden, maar dat steeds het medisch advies van experts hierbij werd gevolgd. Simon Mignolet kreeg zijn vaccin maandag wel. “Ondanks twee positieve tests bij Club Brugge, heb ik het virus nooit gehad”, gaf hij mee.