Alexey Lutsenko heeft woensdag de vierde etappe in het Critérium du Dauphiné. De Kazak van Astana was de snelste in een tijdrit van 16,4 kilometer tussen Firminy en Roche-La-Molière. Ilan Van Wilder finishte knap vijfde voor mannen als Geraint Thomas en Richie Porte.