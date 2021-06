In de Kleine Kerkstraat in Maaseik is woensdagmorgen rond 8.15 uur een 13-jarige fietser uit het Nederlandse Maasbracht gewond geraakt. De fietser was onderweg naar school. Toen de fietser vlot de bocht nam, kwam die in aanrijding met een auto. De jongen had schaafwonden en werd verzorgd. maw