Een pizzabezorger is woensdagmiddag gevlucht nadat hij met zijn bromfiets tegen een auto reed. Rond 12.15 uur reed de pizzabezorger over de Pelserstraat en hij sloeg linksaf de Rosmolenstraat in. Daar botste hij frontaal op een Mercedes. De pizzabezorger nam de pizza en liet de scooter achter. De 18-jarige jongen kon via zijn werkgever worden geïdentificeerd. Er werd een pv opgesteld. maw