De Rode Duivels schakelen een tandje hoger in hun voorbereiding. De rugnummers werden bekendgemaakt en morgen wacht het eerste oefenduel tegen Griekenland. Daar zullen we Eden Hazard nog niet zien. Voorzichtigheid is geboden met zijn dijblessure, dus trainde hij binnen. Simon Mignolet zal in doel starten, zo bevestigde Martinez.