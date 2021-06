Een 73-jarige man uit Pelt is woensdagmiddag lichtgewond geraakt bij een aanrijding op de Deusterstraat in Peer. Een auto wilde vanuit de Stevenstraat oprijden en werd gegrepen door een voertuig dat op de Deusterstraat reed. Een van de auto’s belandde in een tuin.

In de Witte Steenstraat in Peer is het bij het kruisen tot een lichte aanrijding gekomen tussen twee auto’s. Een 40-jarige vrouw uit Peer liep lichte verwondingen op. maw