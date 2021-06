Redactie ‘De Standaard’ even ontruimd na brand in gebouw

De redactie van de krant ‘De Standaard’ in Brussel werd woensdagnamiddag even ontruimd na een brand op de benedenverdieping van het gebouw. Dat bevestigt een woordvoerster van moederbedrijf Mediahuis. De brand is intussen geblust en de medewerkers zijn opnieuw aan de slag.

Eind vorig jaar verhuisde De Standaard naar het centrum van Brussel, meer bepaald naar de zesde en bovenste verdieping van Central Gate, het voormalige Shell-gebouw, vlak bij het Brusselse Centraal Station. Het art-decogebouw uit de jaren dertig werd in 2012 volledig gerenoveerd.

Op Twitter doken woensdag beelden op van redactieleden die op straat stonden na een brand. Die deed zich voor onderaan in het gebouw, waar de stock van een werf zich bevindt, in een deel dat niet door De Standaard gebruikt wordt, dus. “Het klopt dat de redactie hierdoor eventjes ontruimd moest worden”, vertelt Mediahuis-woordvoerster An Steylemans. “Maar intussen is de brand al geblust en zijn de medewerkers opnieuw aan het werk.”

Over de mogelijke oorzaak van de brand en eventuele schade aan de benedenverdieping is nog niets bekend.