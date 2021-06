Hasselt

Drie ondernemers die graag van start willen met hun zaak maar botsen op allerlei, vaak financiële obstakels, krijgen nu een flink zetje in de rug in Hasselt. Met de ondernemerswedstrijd ‘Start in Hasselt’ zet vzw Centrummanagement Hasselt Handelt (CMHH) drie panden en een resem diensten in de vitrine.