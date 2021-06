Kleuter- en lager scholen krijgen 16 euro gemeentelijke subsidie per leerling

Al de kleuter- en lagere scholen van Lanaken ontvangen binnenkort een gemeentelijke toelage van 16 euro per leerling. Dat gebeurt in het kader van het zogenaamd gemeentelijk flankerend onderwijsbeleid. De scholen mogen de besteding van deze subsidie zelf invullen en dat maakt deze toelage vrij uniek in Vlaanderen.

Culturele voorstellingen, zwemlessen, soepbedeling, het Sinterklaasfeest of busvervoer zijn mogelijke bestemmingen van de subsidie. Schepen van onderwijs Jolein Martens: “Er zijn maar erg weinig gemeentebesturen die een toelage op deze manier en onder deze voorwaarden toekennen. Het is een subsidie waarbij er netoverschrijdend geen onderscheid gemaakt wordt tussen vrij of gemeenschapsonderwijs. GBS Rekem ontvangt deze toelage niet omdat het een gemeentelijke school is en haar werkingskosten sowieso door de gemeente gedragen worden.”

Volgende scholen ontvangen de toelage van 16 euro per leerling: ‘t Regenboogje in Kesselt, Aan de Basis in Smeermaas, ‘t Wezeltje in Veldwezelt, De Bolster in Neerharen, ‘t Bieske in Gellik, Jan Rosier en de Engelse Hof / Methode in Lanaken-centrum.

Deze kleuter- en lagere scholen ontvangen samen 34.768 euro voor in het totaal 2.173 ingeschreven leerlingen.