Deze spullen van het failliete JJ House van Sihame El Kaouakibi kan jij op de kop tikken

De veiling van JJ House, het failliet verklaarde evenementenloket van Sihame El Kaouakibi, is begonnen. De verkoop loopt via het Antwerpse veilinghuis Hammertime en is goed voor 274 kavels: van een toiletontstopper tot de veelbesproken industriële keuken, misschien zit er wel iets voor jou tussen?

De hele inboedel van JJ House moet de deur uit in de Reyndersstraat in Antwerpen. Daarom verkoopt veilinghuis Hammertime werkelijk alles wat ze er gevonden hebben, tot verdwaalde spullen in de kelder toe. Er zijn zeker mooie zaken op de kop te tikken, maar opvallend is toch de hoeveelheid willekeurige spullen die te koop staan. Bij het veilinghuis zelf verwachten ze niet dat de veiling meer dan een paar duizend euro zal opbrengen. Wat kan je zoal op de kop tikken?

Metalen rekken met inhoud

“Omdat er zo veel spullen stonden, moesten we een paar zaken bij elkaar in één kavel steken. Anders werd het echt onoverzichtelijk”, zegt Anthony Bastin van Hammertime. Vandaar het lot ‘metalen rekken met inhoud’. Bij de rekken moet de koper dus ook onder meer een paar bestekbakjes, een soepketel en jawel, een toiletontstopper, mee naar huis nemen. Het kan maar van pas komen.

Affiche van Stromae

Willekeurige spullen zeiden we dus. Ergens in JJ House slingerde ook nog een poster rond van artiest Stromae. Het openingsbod is 1 euro en er werd voorlopig al 3 euro geboden.

Veel planten en zelfs bomen

Waar je misschien wel je slag mee kunt slaan, zijn de vele grote planten van JJ House. Heel de locatie was in het groen aangekleed met zowel grote binnen- als buitenplanten. Er zijn grote monstera’s te koop, maar ook sierplanten en zelfs een zeer grote olijfboom, maar wel zonder pot.

De veelbesproken keuken

Ook de industriële keuken van ongeveer 30.000 euro die gefinancierd werd met subsidies voor Let’s Go Urban wordt volledig geveild. Die was nog nieuw en ingepakt. “We hebben ze verdeeld over verschillende kavels omdat ze zo groot is. Ze bestaat onder meer uit verschillende ijskasten en werktafels”, zegt Bastin.

Grote tafels

Er staan vooral veel tafels en stoelen te koop die ook interessant kunnen zijn voor uitbaters van een horecazaak of als kantoormeubels. Op de veiling wordt bijvoorbeeld een grote vergadertafel aangeboden die oorspronkelijk 4.000 euro gekost heeft.

Spullen gevonden in de kelder

Benieuwd of alles verkocht zal geraken tegen het einde van de veiling. Zo staat er bijvoorbeeld ook een kavel te koop met een allegaartje aan spullen die de medewerkers van Hammertime gevonden hebben in de kelder van het gebouw. Denk aan droge voeding, dranken, kruiden, keukengerei, potten, pannen en zelfs kerstdecoratie.

Soundsystem

De meeste biedingen kwamen dinsdag binnen voor de BOSE Soundtouch 20 wireless Music System, een muziekinstallatie. Die prijs stond dinsdagavond al op 140 euro.

Evenementenlocatie JJ House was een project van het bedrijf Point Urbain, waar Sihame El Kaouakibi mede-eigenaar van is. In februari vroeg dat bedrijf het faillissement aan. JJ House opende in 2018 de deuren in het vroegere huis van schilder Jacob Jordaens, in de Reyndersstraat in Antwerpen. Het pand was te huur voor trouwfeesten en netwerkevenementen. Het faillissement zou het gevolg zijn van de coronacrisis. De veiling van Hammertime loopt af op 15 juni.