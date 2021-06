Nations League volleybal: Yellow Tigers boeken derde opeenvolgende zege

De Yellow Tigers hebben woensdag tegen Zuid-Korea een derde opeenvolgende zege geboekt in de Nations League volleybal. In het Italiaanse Rimini trokken de Belgische vrouwen met 3-2 aan het langste eind. De setstanden waren 23-25, 25-23, 25-16, 19-25 en 15-12.

De Yellow Tigers behalen zo voor het eerst drie opeenvolgende overwinningen in Nations League.

Vorige week verloren de Tigers in de Nations League hun eerste drie wedstrijden tegen achtereenvolgens Nederland (0-3), Rusland (2-3) en Duitsland (0-3). Maandag boekten de speelsters van bondscoach Gert Vande Broek hun eerste zege tegen de Dominicaanse Republiek (3-2). Dinsdag wonnen ze met dezelfde cijfers tegen Polen. In de stand is België voorlopig negende met zeven punten.

Zondag nemen de Yellow Tigers het op tegen China. De top vier na de groepsfase stoot door naar de finaleronde.

Vorig jaar werd de Nations League geannuleerd vanwege de coronapandemie. Het toernooi vindt dit jaar plaats in een bubbel in het Italiaanse Rimini.

In de Nations League zijn de Belgische vrouwen één van de “challenger teams”, net als Polen, Canada en de Dominicaanse Republiek. Ze zijn dus niet verzekerd van deelname. Maar in deze editie is er uitzonderlijk geen degradant, waardoor de Yellow Tigers er in 2022 ook zeker bij zullen zijn. In 2018 eindigde België in de eerste editie als dertiende, een jaar later misten ze als zevende maar nipt de finaleronde die destijds met zes werd afgewerkt.

Na de Nations League volgt voor de Yellow Tigers komende zomer nog het EK (18 augustus-4 september).