Politie Maasland doet een oproep tot getuigen voor een diefstal in een werkhuis in de Javanastraat in Maaseik. Daar werd op dinsdag materiaal gestolen. Wie iets verdachts heeft opgemerkt of wie meer informatie heeft, wordt gevraagd de politie te bellen op het nummer 089/56 92 11 of te mailen via mail pz.maasland@police.belgium.eu. maw