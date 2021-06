De enkellaarsjes en sneakers mogen een beetje meer naar achteren in de schoenenkast of -lade, want het moment is aangebroken om zomerse sandaaltjes te herintroduceren aan onze voeten. Die voeten hebben de voorbije winter misschien kloofjes en eelt verzameld. Wij probeerden thuis een DIY-pedicure en andere verwennerij uit om ze weer poezelig en vooral summerproof te maken.