Opvallende versoepeling in Nederland: zingen in kerk mag weer, maar dan wel zachtjes

Ook Nederland is bezig met het afbouwen van de strenge coronaregels. En een van de meest opmerkelijke versoepelingen gaat nu zondag in: vanaf dan is zingen in de kerk opnieuw toegestaan, maar dan wel zachtjes en niet te lang. “Op praatniveau zingen”, zegt het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Het CIO is het samenwerkingsverband van 29 christelijke kerken en twee joodse gemeenschappen en behartigt hun belangen bij de overheid.