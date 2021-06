Winnen in de tiebreak: het lijkt wel het handelsmerk van de Yellow Tigers te worden. Voor de derde keer op evenveel dagen tijd wonnen de Belgische dames hun Nations League-wedstrijd in Rimini met 3-2. Deze keer was Zuid-Korea slachtoffer van dienst. Eerder gingen ook Polen en de Dominicaanse Republiek met dezelfde cijfers voor de bijl.