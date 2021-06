Woonzorgcentrum Berckenbosch organiseert openluchtmis

Sinds jaar en dag organiseerden ze in WZC Berckenbosch een bedevaart. In stoet ging het naar de kerk van Berkenbos en na de eucharistieviering was er taart en koffie in de gildezaal. Met Corona was dit niet mogelijk en dus bedachten ze daar een leuk alternatief. Om te beginnen maakten ze hun eigen kapelletje. Hierin prijkt een Mariabeeldje dat het woonzorgcentrum in volle coronatijd van een familie gekregen had. Dit beeldje heeft er al die tijd in hun hal gestaan, Corona is er zelfs niet binnen geraakt. Bewoners en familie zijn al weken in de weer met papieren bloemetjes en slingers te maken voor hun eigen kapelletje. En dan was het wachten op het mooie weer om een eucharistieviering in de tuin te organiseren. Drie data werden geprikt en op 31 mei was het dan eindelijk zo ver! Priester Wim uit Zonhoven kwam een eucharistieviering in openlucht geven. Het was een geweldig succes, bewoners waren heel erg aangedaan en zongen uit volle borst Marialiedjes mee. Het kapelletje en de kaarsen werden ingewijd. Nadien was er voor elke bewoners een tas koffie en een lekkere flap. Geen "echte" bedevaart maar zeker wel voor herhaling vatbaar.