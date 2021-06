Maaseik

In Opoeteren in de Meurenstraat heeft een brand dinsdagavond een picknickbank vernield. Rond 20.30 uur merkte een voorbijganger de brandende tafel op aan de picknickplaats. Hij belde de brandweer en gooide in afwachting zand op de tafel. De brandweer moest enkel nog nablussen. maw