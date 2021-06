Mark van Bommel wordt coach van Koen Casteels en Aster Vranckx bij Wolfsburg

Mark van Bommel (44) is de nieuwe coach van Wolfsburg. De Nederlander ondertekende een tweejarig contract. Dat meldt de Bundesliga-club van Koen Casteels woensdag.

“Het is een grote eer en uitdaging om te coachen in de Bundesliga, waar ik zo lang heb gespeeld”, reageert Van Bommel, die van 2006 tot 2011 het shirt van Bayern München droeg. De voormalige Nederlandse international (79 caps) werd eind 2019 ontslagen bij PSV. Eerder was hij assistent van zijn schoonvader Bert van Marwijk bij de nationale ploegen van Australië en Saudi-Arabië.

Van Bommel is de opvolger van Oliver Glasner. Een week geleden raakte bekend dat de Oostenrijker volgend seizoen aan de slag gaat bij Eintracht Frankfurt. Glasner slaagde er dit seizoen in om Wolfsburg naar de Champions League te loodsen met een knappe vierde plaats in de Bundesliga.

Bij Wolfsburg speelt komend seizoen nog een tweede Belg, Aster Vranckx.