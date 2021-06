Waarom een restjesdag inlassen in je weekmenu geen goed idee is

Nee, een restjesdag is niet de beste optie om je koelkast leeg te krijgen, zo vindt Jennifer Schleber van Empty The Fridge . “Lekkerder is om nieuwe gerechten te verzinnen met je overschotten.”

Stel: je eet graag wraps, maar krijgt zo’n pak nooit snel genoeg in je eentje op. Drie dagen na elkaar groentewraps maken dan maar? Jennifer Schleber: “Nee, je kunt beter iets nieuws maken. Gevulde wraps op dag één, een pizza met een wrap als bodem op dag twee en op dag drie versnij je de al iets harder geworden wraps in driehoekjes en bak je ze tot krokante crackers voor een dip. Zo hou je het interessant en heb je niet het idee dat je overschotjes aan het eten bent. In plaats van een ‘restjesdag’ te houden om al je eten op te krijgen, raad ik aan om er nieuwe dingen mee bedenken.” Voedselverspilling beperken begint ook bij het winkelen. “Kijk kritisch naar je koelkast. Plan op voorhand en baseer je boodschappenlijstje op wat je nog in huis hebt. En neem je koopgedrag onder de loep. Wat blijft er altijd liggen? Dat moet je misschien minder kopen. Eet nu en dan je koelkast ook eens helemaal leeg – dwing jezelf om met wat erin ligt nieuwe dingen te bedenken, eventueel aangevuld met wat in je diepvries of voorraadkast zit. Na een tijd kweek je zo een gewoonte en gooi je minder weg.”