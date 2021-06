WIDL vergadert in buitenlucht

Meer dan een jaar hield het coronavirus de mensen uit elkaar. Ook de leden van verenigingen die de burgers dichter bij elkaar willen brengen. Stilaan weten ze elkaar weer te vinden om plannen te maken voor een nieuwe toekomst. Dat geldt ook voor de Werkgroep Interlevensbeschouwelijke Dialoog Limburg. Met elf personen zaten ze op 1 juni samen in een kring voor de pastorie in de H. Hartwijk.

De WIDL cultiveert openheid en begrip tussen alle levensbeschouwingen in Limburg. Op die manier laat ze zien dat mensen met verschillende wereldvisies goed kunnen samenleven en -werken. Ze biedt zuurstof voor zoekende en lerende mensen, schept ruimte voor levensbeschouwelijke verdieping en beleving over de grenzen van confessionele en niet-confessionele tradities heen. Het was Bernard Delhaise die in het jaar 2000 de fundamenten van de WIDL legde. De laatste jaren gebeurt de coördinatie vanuit de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang.