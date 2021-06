Stad Beringen gaat strijd aan tegen eikenprocessierups

Net zoals vorig jaar gaat stad Beringen preventief de strijd aan tegen de eikenprocessierups. Schepen van Groen Jean Vanhees licht verder toe: “De stedelijke groendienst is begonnen met het sproeien tegen de eikenprocessierups. Daarvoor wordt een biologisch/ecologisch product ingezet. Door deze preventieve bestrijding wil men de jeuk en irritatie tot een minimum beperken. Goed nieuws is dat er door het slechte en natte weer veel minder rupsen lijken te zijn dan voorgaande jaren. Onze groendienst behandelt dan ook automatisch alle bekende knelpunten."

De eikenprocessierups is een bladvretende rups en komt voor op de zomereik. Ze heeft een grijs-blauwe kleur en is getooid met lange haren. De nesten vind je terug in de takoksels. “Stel je ergens processierupsen vast, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de stedelijke werkplaatsen via de registratiefiche. Hierop vind je een aantal vragen die de werken op het terrein moeten vergemakkelijken.” Aan de hand van een samengestelde lijst van alle meldingen van de vorige jaren is een behandelingsroute opgesteld. In natuurgebieden wordt er niet gesproeid. Melding doen van de eikenprocessierups kan hier: https://beringen.onlinesmartcities.be/thuisloket/meldingen-en-klachten