Als het van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) afhangt, krijgt wie nog geen kans had op een vaccin een gratis of toch zeker een voordelige PCR-test. Wie weigerde, zal de volle pot moeten betalen. Dat wordt vrijdag op het Overlegcomité besproken. Maar mag je zo’n onderscheid wel maken? Of krijgen we straks de ene rechtszaak na de andere?