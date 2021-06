Kudde olifanten ontsnapt uit natuurreservaat en laat 500 kilometer lang spoor van vernieling achter

Zo’n vijftien olifanten zijn in april weggelopen uit een natuurreservaat in China. De dieren maken het sindsdien erg bont en vernielen alles wat op hun weg komt. Volgens de plaatselijke autoriteiten komt het zelden voor dat de reusachtige dieren zo ver trekken vanuit hun traditionele leefgebied. “We hebben maatregelen genomen om een mogelijk conflict tussen mens en olifant te voorkomen”, klinkt het. “Dit is nog nooit eerder gebeurd en we observeren de situatie.”