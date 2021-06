Duitsland kan tijdens EK rekenen op fitte Toni Kroos na coronabesmetting

Toni Kroos is opnieuw fit nadat hij ruim twee weken geleden positief testte op het coronavirus. De middenvelder kan dus zonder enige problemen aantreden voor Duitsland op het komende EK voetbal (11 juni-11 juli). Dat verklaarde hij dinsdagavond in de podcast die hij samen met zijn broer Felix heeft opgezet.

De speler van Real Madrid werd op 17 mei positief bevonden op het coronavirus, waarna hij in quarantaine ging. Begin deze week sloot hij na twee negatieve PCR-testen bij de Duitse nationale ploeg aan op trainingskamp in Oostenrijk.

Kroos onderging onderzoeken aan het hart en de longen “om er zeker van te zijn dat ik aan topsport kan doen”, aldus de middenvelder. “Alles is in orde.”

Dinsdagavond trainde Kroos voor het eerst met de Mannschaft. Woensdag zal hij waarschijnlijk nog niet in actie komen in de vriendschappelijke interland tegen Denemarken. Volgende week maandag oefenen de Duitsers nog tegen Letland. Op 15 juni neemt Duitsland het in zijn eerste groepswedstrijd op tegen wereldkampioen Frankrijk. Titelverdediger Portugal en Hongarije zijn de andere opponenten in groep F.