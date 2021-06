Britney Spears toont haar achterwerk op Instagram : “Geniet ervan!”

De Amerikaanse popster Britney Spears (39) plaatst de laatste tijd wel vaker vreemde content op Instagram. Nu toont ze in een reeks foto’s in neonpak haar kont. Ze deel ook een filmpje waarin ze wild danst op Kiss van Prince.

De Stonger-zangeres draagt op de kiekjes een knalgele body, gecombineerd met een (nep)bonten jasje erover. Witte knielaarzen vervolledigen haar gewaagde look. Ze poseert frontaal voor de camera, maar draait zich ook om waardoor de wereld zicht krijgt op haar achterwerk. “Ik heb deze foto’s gisteren genomen voor de lol. Ik laat mijn kont nooit zien op Instagram”, schreef ze erbij. Maar Bitbit maakte dus een uitzondering. “Nee, ik draag geen string. Ach ja: hier is mijn kont dames en heren. Geniet ervan!”

Even later deelde Britney, die onlangs liet weten dat ze graag opnieuw zou beginnen acteren, een filmpje in dezelfde outfit. Daarin danst de blondine met roze haarpunten in haar gekende stijl op de tonen van Prince zijn Kiss. Tussen de pirouettes en hairflips, laat ze ook haar achterwerk zien aan de fans.

De foto’s en het filmpje nemen de grote bezorgdheid die tegenwoordig rond Britney hangt niet weg, integendeel. Uit reacties onder de beelden blijkt dat veel mensen met de ster inzitten. “Wat is hier toch aan de hand?”, “Ik ben bezorgd om jou” en “Ik zit met zoveel vragen”, passeren de revue. Tussen de vele commentaren zitten ook veel complimentjes over het nog steeds afgetrainde lichaam van La Spears. “Mooie derrière”, schrijft iemand.