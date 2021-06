Onthaalouders van Ferm Kinderopvang brengen vrolijkheid in de buurt

De onthaalouders en opvangkindjes van groepsopvang Piccolini in Maasmechelen doen mee aan deze trend. Onderweg wordt er vrolijk gezwaaid naar iedereen in de buurt. De dagelijkse wandelingetjes werden al snel ook een gewoonte voor de buurtbewoners. De opvangkindjes worden vol verwachting opgewacht door een aantal vaste wandeloma’s en -opa’s die steeds klaar zitten achter het venster om terug te zwaaien. Om hen nog meer een hart onder de riem te steken tijdens de lockdown, knutselden de opvangkindjen fleurige bloempotjes waar zaadjes in geplant werden. Nu kijken de kindjes aan het venster of er al bloemetjes te zien zijn. Een prachtig initiatief van Elena en Andreas van groepsopvang Piccolini die op deze manier de broodnodige vrolijkheid verspreiden in hun buurt.