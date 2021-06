De zaak van de twee meerderjarigen die verdacht worden van verkrachting van een meisje van 14 op een kerkhof in Gent en opgepakt werden na haar zelfdoding, is behandeld door de Gentse raadkamer, maar er is nog geen uitspraak over de verdere aanhouding. De 19-jarige verdachte vraagt de vrijlating onder voorwaarden, stelde zijn advocaat Steven De Canck.