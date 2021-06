Yappa sport 10.000 kilometer voor kwetsbare jongeren

Het Limburgse digital agency Yappa daagt z’n 26 medewerkers, ‘yappanezen’ genoemd, uit om op 41 dagen tijd 10.000 kilomter bij elkaar te lopen, fietsen, wandelen of kruipen (als het niet anders kan). Wat als dit lukt? Een duwtje in de rug voor kwetsbare jongeren én een extra uitblaasdag voor het team!

“Alle yappanezen bleven in hun kot sinds maart 2020. Als digitale speler moesten we op dat vlak zeker het goede voorbeeld geven”, vertelt Yoeri Severy, Chief Enabler Officer bij Yappa. “E-peritieven, digitale Yappa cribs, Piet Kusters in Google Meet... Het waren allemaal leuke initiatieven op afstand, maar je voelt dat dat ‘fysieke’ teamgevoel niet te evenaren is.”

Vandaar dus de yappathon-challenge die van 1 juni tot en met 11 juli loopt. “Onze 26 yappanezen moeten samen 10.000 kilometer sporten op 41 dagen. Dat is dus 243 kilometer sport per dag. Ze zijn zelf met het initiatief gekomen. Zweten zal het worden, maar samen moet het lukken”, vertelt Yoeri.

Verlofdag

“Als we onze challenge tot een goed eind brengen, doneren we alvast de eerste 1.000 euro aan Een Hart voor Limburg”, stelt de CEO. “Daarmee kunnen lokale projecten ondersteund worden die kwetsbare kinderen en jongeren helpen. Daarnaast kan iedereen onze challenge steunen door een donatie te doen.”

En ook voor de medewerkers is er een leuk extraatje verbonden aan de actie. “Na het behalen van de 10.000 kilometer krijgen ze een extra collectieve verlofdag”, zegt Yoeri. “Die dag vullen ze vrij in. Zo kunnen ze even de pauzeknop indrukken en hun batterijen opladen.”

Je kan de yappathon volgen via de app Strava of via www.yappathon.be