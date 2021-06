Diest

Een 43-jarige man uit Kortenaken was dinsdag rond 19.30 uur zijn boodschappen aan in het inladen op de parking van het warenhuis Colruyt aan de Leuvensesteenweg . Een lichte vrachtwagen met Sloveense nummerplaat was in beweging gekomen , vermoedelijk omdat de handrem niet aangetrokken was. Het voertuig reed de man aan die geplet raakte tussen zijn auto en de bestelwagen. De man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. tb