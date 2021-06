Jill Peeters: “Ik zag op mijn weerkaarten zo veel veranderen, dat ik er ziek van werd”

“Ik voel mij nog altijd weervrouw. En niemand heeft me gevraagd om weg te gaan. Maar ik had gewoon de drang om meer te doen.” — © Dirk Alexander

De Erika Vlieghe of de Goedele Liekens van het klimaat wordt ze wel eens genoemd. “Als dat betekent dat ik gezien word als iemand die zich gééft voor het klimaat, vind ik het best”, zegt Jill Peeters (46). Sinds de weervrouw van het televisiescherm verdween, voert ze meer dan ooit een kruistocht voor bewustzijn en gedragsverandering. “Vroeger dacht ik dat ík de wereld moest redden. Maar dan slaap je niet meer. Nu is mijn missie: zo veel mogelijk mensen in beweging krijgen.”