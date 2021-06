Verschillende Rode Duivels laten zich (nog) niet vaccineren: Voetbalbond moet zich verantwoorden

Het thema ligt gevoelig omdat de spelers van de nationale ploeg voorrang kregen in de vaccinatiecampagne van de federale overheid. Eerder werden ook de olympische atleten preventief gevaccineerd.

De voetbalbond hoopte in eerste instantie op het Johnson&Johnson-vaccin waarbij maar één prik nodig is voor volledige bescherming. Toen de overheid het J&J-vaccin verbood voor min-42-jarigen werd uiteindelijk Pfizer ter beschikking gesteld. Het grote nadeel van dat vaccin is dat de tweede prik bijwerkingen kan veroorzaken die de sportieve prestaties mogelijk negatief beïnvloeden. Wie zich deze week laat vaccineren krijgt zijn tweede prik in de week van 5 juli – in volle eindfase van het toernooi.

“Op basis van medische redenen werd besloten de vaccinatie voor sommige spelers uit te stellen”, klinkt het diplomatisch bij de bond. Maar daarop komt her en der kritiek. Bondscoach Roberto Martinez geeft daarom op zijn persconferentie vandaag rond 14.30 uur bijkomende tekst en uitleg. Eerder had hij al gezegd “ten volle de vaccinatiecampagne van de federale overheid te steunen”.

Maandagavond werden beelden verspreid van enkele spelers die het vaccin kregen toegediend. Onder hen Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Timothy Castagne, Jérémy Doku en Thomas Vermaelen. De bond gaf toen al mee dat spelers die “voldoende antistoffen hadden opgebouwd” voorlopig niet worden gevaccineerd.