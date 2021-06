Kate Winslet weigerde om beelden van haar “gezwollen buik” te laten wegwerken bij seksscènes

Een vrouw in Spanje is deels opgegeten door haar katten. Ze zou aan corona zijn overleden zonder dat de buren iets in de gaten hadden, tot er een enorme stank uit haar appartement in Madrid opsteeg en er een zwerm vliegen rondhing.

Kate Winslet kreeg van de regisseur van Mare of Easttown de vraag of ze haar buik mochten bewerken zodat het er flatterender zou uitzien. Daarop antwoordde de actrice: “Durf niet!” Dat ze zo naturel voorkomt in de miniserie zou volgens Winslet net de reden zijn waarom mensen zich herkennen in haar personage.

In Mare of Easttown vertolkt Kate Winslet de rol van Mare Sheehan, een politierechercheur en grootmoeder uit Easttown in Pennsylvania. In de miniserie ziet Winslet het heel naturel uit, geen chique rode loper make-up en dus ook geen photoshop. Maar dat laatste is blijkbaar vooral te danken aan Winslet zelf. Want na het filmen van een seksscène vroeg de regisseur haar of het geen goed idee was om haar buik wat aan te passen op de beelden zodat die er wat flatterender zou uitzien. “Durf niet”, antwoordde de actrice daarop.

Scène uit Mare of Easttown — © ISOPIX

Ook toen ze de poster te zien kreeg van de film was de actrice niet tevreden want die vond ze ook te bewerkt. “Ik dacht dan: komaan jongens, ik weet hoeveel rimpels ik heb langs mijn ogen, zet ze dan ook allemaal terug”, vertelde ze aan The New York Times. Winslet vertelde ook dat die authenticiteit net de reden is waarom de mensen zich in het personage herkennen. “Ze is een goed functionerende vrouw zonder een perfect een lichaam en gezicht, maar dat past bij haar leeftijd, haar leven en haar verhaal”, zei Winslet nog.

