Matthew Perry en verloofde uit elkaar: “Soms werkt het gewoon niet”

In 2018 begon het koppel te daten en twee jaar later volgde de verloving. “Ze is de meest fantastische vrouw op deze wereld,” vertelde de acteur toen nog aan People. Maar nu zou het koppel besloten hebben die verloving af te blazen en uit elkaar te gaan. “Soms werken de dingen niet en dit is een van die dingen”, vertelt Perry in een verklaring. “Ik wens Molly het beste”.

De breuk komt er daags na de Friends-reünie waar Perry voor het eerst sinds lang opnieuw te zien was op televisie. Het was de tweede keer dat de zes Friends-personages nog eens samen te zien waren na de finale van de show 17 jaar geleden.

(lto)