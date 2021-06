Openluchtviering in tuin van pastorij in Tervant

Eindelijk mooi weer, de eerste openluchtviering in de tuin van de pastorij in Tervant kon doorgaan. Men had de stoelen mooi coronaproof opgesteld zodat de gelovigen de viering goed konden volgen.Pastoor Rik ging voor in de viering die door Lisette werd opgeluisterd met aangepaste muziek. In het groen met de geluiden van de natuur en het verkeer werd er samen gebeden. Achteraan in de tuin zag men het Mariabeeld, de voorbije week verlost van de rotte bomen, ook staan. In de kerk had men in mei het Mariabeeld centraal gezet en mooi versierd, ook de grot naast de kerk is zo’n mooi bezinningsplekje. Hopelijk wordt het snel gerestaureerd en voorzien van een rustbankje.