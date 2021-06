Stadsbestuur Beringen verwelkomt nieuwe inwoners in Paal

De stad Beringen mocht het voorbije jaar 1675 nieuwe inwoners inschrijven. Ook in dit jaar organiseerde de stad Beringen een coronaproof welkomstactiviteit. Nieuwe inwoners kregen een uitnodiging om zich in te schrijven voor diverse activiteiten: een wandeling in Beverlo, een bezoek aan Blueberry Fields of een activiteit aan ‘t Fonteintje, Be-Mine voor jong en oud of een wandeling in Paal. Voor de wandeling in Paal werden de geïnteresseerden warm onthaald door de burgemeester en een ruime delegatie van het schepencollege. Het mooie lenteweer zorgde mee voor een aangename en gemoedelijke sfeer. Alex en Marc namen de wandelaars na de introductie mee voor een wandelingetje van een 5-tal kilometer langs enkele mooie plekjes van Paal. Zo kregen zij al een voorsmaakje van de nieuwe wandelroute die binnenkort in gebruik wordt genomen.