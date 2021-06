Brandoefening voor personeel in Handelsschool

Wist je dat afhankelijk van de brand een ene blusapparaat beter is dan het andere? Bovendien bestaat er per blusapparaat een ideale afstand tot de brand. Twee deskundigen legden het theoretische gedeelte, zoals o.a. de soorten blusapparaten (poederbrandblussers, schuimbrandblusapparaten en CO blusapparaten) en hun gebruik. Tijd om de theorie in praktijk te brengen. De deelnemers liepen zich het vuur uit de sloffen terwijl ze onderworpen aan heuse praktijkcases. Zo moesten ze een brandend persoon met een branddeken doven, een brandende frietketel en een vuilnisbak in lichterlaaie blussen en ze leerden hoe je een brandende vloeistof blust. De directie en het personeel van de Handelsschool kunnen weer op beide oren slapen.